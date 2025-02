(P) Accesul la credite si microcredite in agricultura: concluzii FAO si exemple practice

Micile afaceri din agricultura se lovesc adesea de dificultati majore in asigurarea fondurilor necesare pentru a investi in resurse agricole moderne, echipamente si diversificarea culturilor.Un studiu amplu realizat de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), intins pe parcursul mai multor ani si care a implicat contexte agricole din toata lumea, demonstreaza importanta cruciala a accesului la credite si microcredite pentru dezvoltarea fermelor de dimensiuni mici. ... citește toată știrea