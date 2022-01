(P) Primul spital stomatologic din regiune, DENTERRA International Dental Hospital by DENTAL ALEX s-a deschis astazi la Brasov.

Inregistrand peste 22 de ani de activitate in Brasov, clinicile de Medicina Dentara DENTAL ALEX, inaugureaza astazi primul spital stomatologic din regiune numit DENTERRA International Dental Hospital by DENTAL ALEX.Proiectul companiei cu capital 100% romanesc, s-a derulat pe parcursul a doi ani si a presupus o investitie de peste 2 milioane de euro. DENTERRA International Dental Hospital este a patra locatie detinuta de DENTAL ALEX in Brasov, reprezentand cel mai mare proiect de acest gen din ... citeste toata stirea