Pace in Orientul Mijlociu: Israel si Hamas ajung la un acord de incetare a focului. Toti ostaticii israelieni se vor intoarce acasa, iar sute de detinuti palestinieni vor fi eliberati

Israel si Hamas au convenit asupra unui acord de incetare a focului, aducand o pace temporara in Gaza, scrie Bloomberg.Discutiile s-au concentrat pe eliberarea ostaticilor capturati in timpul atacurilor Hamas indreptate impotriva Israelului in octombrie 2023, in timp ce Israelul va elibera sute de detinuti palestinieni.In prezent, Hamas mai are 98 de ostatici israelieni in