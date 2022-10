Pagina verde. Ce arata datele Primariei Capitalei: 51.000 de bucuresteni, precum si 16 scoli si spitale sufera zilnic din cauza zgomotului cauzat de traficul rutier

a(Trade Mark)Primaria a pus in dezbatere publica acum cateva saptamani un proiect care presupune interzicerea circulatiei pe timpul noptii a vehiculelor care depasesc pragul de 95 de decibeli a(Trade Mark)Primaria condusa de Nicusor Dan spune ca are in vedere o serie de masuri care sa reduca poluarea fonica in urmatorii cinci ani, acestea fiind esalonate dupa prioritati.Un proiect de hotarare privind diminuarea zgomotului produs de traficul auto din Bucuresti, pus in dezbatere publica in ... citeste toata stirea