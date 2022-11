Pagina Verde. Conferinta ZF "Sistemul Garantie-Returnare, noua norma in cumparaturi. Cum ne pregatim pentru schimbare?". Sistemul Garantie-Returnare este primul parteneriat public-privat care se face in Romania. Putem servi drept model altor tari Europene

a-sPentru unele mari retele de magazine, desi au o prezenta extinsa, pe mai multe continente, Romania este prima tara in care experimenteaza Sistemul Garantie-Returnare a-s In compania RetuRO Sistem Garantie-Returnare, care va administra acest proiect, statul roman detine o participatie de 20% a-s Pe etichetele produselor care vor face parte din SGR, vor exista o marca si un cod de bare, iar consumatorii nu vor primi garantii decat dupa 30 noiembrie 2023, data anuntata pentru implementarea ... citeste toata stirea