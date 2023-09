a(Trade Mark)Asociatia Green Revolution este printre pionierii organizatiilor de mediu din Romania, fiind prima organizatie care s-a concentrat pe ecologie urbana.Pentru ca lumea sa devina sustenabila, este nevoie sa fie protejate cel putin 30% din suprafata pamantului si a oceanelor, in conditiile in care, in prezent, doar 1% sunt ocrotite, spune Raluca Fiser, presedinta asociatiei Green Revolution."Grija oamenilor pentru mediu incepe de la scara mica. Din propria locuinta, din alegerile ... citeste toata stirea