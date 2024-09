Pamantul va fi lovit in urmatoarele ore de o furtuna solara, dublata de una geomagnetica. Zonele care vor fi cele mai afectate

Soarele are in aceste zile o activitate mai putin obisnuita, extrem de intensa, ceea ce genereaza o adevarata furtuna solara. La randul ei, furtuna solara va provoca o furtuna geomagnetica. Expertii estimeaza ca aceasta va lovi Terra chiar astazi.Pamantul ar urma sa fie lovit de uriasa furtuna solara in jurul orei 19:00 (ora Romaniei). Practic, soarele a lansat un val de plasma si particule de inalta tehnologie inca de duminica. Atunci, spun oamenii de stiinta, o pata solara enorma a erupt ... citește toată știrea