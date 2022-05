Parintele uneia dintre cele mai mari banci din Rusia rupe tacerea: Mi-am dat seama ca Rusia, ca tara, nu mai exista. Toti sunt de acord cu asta, dar celor mai multi le e frica

Fondatorul uneia dintre cele mai mari banci din Rusia, Oleg Tinkov, l-a denuntat pe presedintele Vladimir Putin in primul sau interviu de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, in februarie, si a declarat ca ar putea fi in pericol fizic, relateaza The Guardian."Mi-am dat seama ca Rusia, ca tara, nu mai exista", a declarat Tinkov pentru New York Times, intr-o locatie confidentiala, dar a prezis ca Putin va ramane la putere mult timp. "Am crezut ca regimul Putin era rau. Dar, desigur, nu aveam ... citeste toata stirea