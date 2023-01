Pariurile si intrebarile ZF pentru 2023: Se listeaza Hidroelectrica? Vor mai fi default-uri in piata obligatiunilor? Vom avea o recesiune a profiturilor?

Dupa un an 2022 cu inflatie ridicata, razboi la granita si marcat de volatilitate de la un capat la altul, 2023 are premisele sa aduca mai multa predictibilitate in piete, o temperare a inflatiei si o serie de evenimente notabile pe bursa. ZF pune pe masa o serie de pariuri si intrebari referitoare la cum va arata acest an.Va avea loc listarea Hidroelectrica?Primul si poate cel mai discutat subiect al anului 2022, exceptand razboiul, bineinteles, este listarea producatorului de energie ... citeste toata stirea