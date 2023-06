Plenul Parlamentului a adoptat - cu 382 voturi pentru si 3 abtineri, iar 3 parlamentari au fost prezenti si nu au votat - proiectul de lege privind desfiintarea indemnizatiei speciale a senatorilor si deputatilor pe care acestia o primeau la finalul mandatului, asa numita pensie speciala. Este al doilea proiect de act normativ in acest sens care trece in ultimii trei ani de plenul Legislativului, precedentul fiind desfiintata in urma controlului de constitutionalitate exercitat de CCR la ... citeste toata stirea