Parlamentul scoate "pacanelele" din orasele mici si din comune

Localitatile care au maximum 15.000 de locuitori nu vor mai avea sali de jocuri de noroc, potrivit unui proiect de lege adoptat, ieri, de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Deputatii s-au exprimat cu 243 de voturi pentru, patru voturi impotriva si doi parlamentari care nu au exprimat nicio optiune.Potrivit actului normativ care a trecut de Parlament cu o larga majoritate si care va fi inaintat presedintelui Klaus Iohannis spre promulgare, in cazul in care nu va fi atacat ... citește toată știrea