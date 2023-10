Intr-o mare de vesti rele exista si mici insule menite sa mentina optimismul pe linia de plutire. Accesul la apa potabila este foarte important si pe aceasta cale s-au facut pasi mari inainte in ultimele decenii. Populatia conectata la sistemul public de alimentare cu apa a reprezentat 74,9% din populatia rezidenta a Romaniei in anul 2022, anunta Institutul National de Statistica (INS). Conform datelor institutiei: "In anul 2022 populatia conectata la sistemul public de alimentare cu apa a fost ... citeste toata stirea