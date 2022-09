Pasajul Unirii se redeschide circulatiei inainte de inceperea noului an scolar

Pasajul rutier Unirii se redeschide circulatiei inainte de inceperea noului an scolar. Devine cel mai tehnologizat si modern tunel rutier din Romania, spune Daniel Baluta, primarul Sectorului 4."In numai doua luni, Sectorul 4 a pus in siguranta cel mai important obiectiv de infrastructura din Capitala, care devine astfel cel mai tehnologizat si modern tunel rutier din Romania! Pasajul rutier Unirii se redeschide circulatiei inainte de inceperea noului an scolar. Dupa 77 de zile de munca, fara ... citeste toata stirea