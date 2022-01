Patria Credit IFN se imprumuta din nou de la Fondul European pentru Europa de Sud-Est, in care este prezenta si IFC, divizia de investitii a Bancii Mondiale

Patria Credit IFN va contracta un imprumut de 19,6 milioane de lei de la Fondul European pentru Europa de Sud-Est (EFSE), pentru finantarea activitatii de creditare. Anterior, compania a contractat un credit de 17 milioane de lei.Creditul va fi in doua transe egale, ultima fiind programata in 15 iunie 2022.CITESTE SI Dan Fati, CEO si co-fondator Dacris, in top 100 mondial cei mai influenti CEO din office suppliesPatria Credit IFN este controlata de Patria Bank in proportie de 99,998%. In ... citeste toata stirea