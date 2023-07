Patruzeci de pompieri si mai multe autospeciale au plecat duminica, in Franta, pentru a actiona in cazul producerii unor incendii de padure, iar misiunea acestora se va incheia in data de 16 august, cand vor fi inlocuiti de alti 40 de pompieri.Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a anuntat, printr-un comunicat, ca in perioada 30 iulie - 02 septembrie 2023, Departamentul pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru ... citeste toata stirea