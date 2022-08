Paul Ivanov, fondatorul transportatorului fluvial Trading Line, vrea sa investeasca 25 mil. euro la Galati, intr-un centru de date, ca sa piloteze navele de la distanta, cu ajutorul satelitilor de internet ai lui Elon Musk

Paul Ivanov, fondator si CEO al transportatorului fluvial Trading Line, isi propune sa dezvolte in portul din Galati un proiect bazat pe servicul de internet Starlink, detinut de Elon Musk, care sa permita o latenta mai buna si prin care navele sa poata fi pilotate de la distanta.Acest proiect necesita o investitie de 25 mil. euro, precizeaza el, si este foarte important pentru activitatea de transport fluvial, mai ales in contextul unei viitoare crize de forta de munca in aceasta industrie, ... citeste toata stirea