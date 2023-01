PAUL STANESCU (PSD):"Marcel Ciolacu va fi premier la sfarsitul lui mai"

Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a dat asigurari, astazi la Vaslui, ca la sfarsitul lunii mai presedintele PSD, Marcel Ciolacu, va fi numit premier, afirmand ca in caz contrar in Romania vor avea loc alegeri anticipate, informeaza Agerpres.Stanescu a participat la Conferinta Judeteana a PSD Vaslui, in cadrul careia mai multi delegati au intrebat daca acordul semnat cu partenerii de guvernare va fi respectat."Daca mai aveti dubii, sa nu mai aveti, pentru ca presedintele nostru, Marcel ... citeste toata stirea