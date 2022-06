Paun, Black Sea Fund: Romania are potentialul sa lanseze un nou unicorn in urmatorii 5 ani, va fi tot din zona tehnologiei. Despre Black Sea Fund: Abia peste 3-4 ani se poate vorbi despre un exit

Romania are potentialul sa lanseze un nou unicorn in urmatorii 5 ani, dupa ce UiPath a deschis acest drum, si va fi tot din zona tehnologiei, afirma Matei Paun, co-fondator Black Sea Fund I."Odata ce drumul a fost deschis, nimic nu ne impiedica sa avem astfel de reusite tot mai des. Cel mai probabil, un unicorn va aparea tot in domeniul tehnologiei, pentru ca in acest segment sunt si evaluarile cele mai mari si ascendenta cea mai rapida", spune Paun.In 2005, el a fondat banca de investitii ... citeste toata stirea