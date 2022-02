Pensiile parlamentarilor, pe masa CCR

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) are pe ordinea de zi de astazi 17 sesizari cu privire la legea 7/2021 prin care a fost modificat statutul deputatilor si senatorilor in sensul anularii pensiei speciale. 17 tribunale judetene au trimis catre CCR sesizarile respective, in dosarele inaintate de 73 de fosti senatori si deputati. Printre contestatari ii regasim pe Ion Iliescu, Viorica Chereches (mama primarului municipiului Baia Mare), Viorel Ilisiu, Ioan Oltean, precum si fostii membrii ai ... citeste toata stirea