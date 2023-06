India si Statele Unite au ajuns la un acord privind cooperarea in industria de aparare, care va consolida ambitiile de productie de aparare ale Indiei, conform stirii difuzate astazi de agentiile de presa.Washingtonul doreste sa-si aprofundeze legaturile cu India, cel mai mare importator de arme din lume, pentru a contracara dominatia Chinei in regiune.Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, si ministrul indian al apararii, Rajnath Singh, au finalizat acest acord in cadrul unei ... citeste toata stirea