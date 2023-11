PepsiCo, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata de snackuri si bauturi, a numit-o pe Mihaela Hristea in functia de senior marketing manager al diviziei Beverages. Mihaela o inlocuieste pe Delia Corniciuc care va prelua alte responsabilitati profesionale la nivel international in cadrul companiei.Cu o experienta vasta de peste 15 ani in domeniul Business Management, Mihaela aduce cu ea o expertiza internationala, dobandita in companii multinationale precum Tuborg, Orbico, Molson Coors, ... citeste toata stirea