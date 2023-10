PepsiCo, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata de bauturi si snackuri, va finaliza anul viitor investitii de 100 mil. euro in fabrica de snackuri din Popesti-Leordeni, investitii care transforma unitatea intr-un hub regional. Investitiile au fost anuntate anul trecut.Fabrica din Popesti-Leordeni are in prezent o capacitate de productie anuala de 39.000 de tone si deserveste 17 tari: Romania, Bulgaria, Moldova, Grecia, Cipru, Albania, Muntenegru, Serbia, Croatia, Slovenia, Bosnia si ... citeste toata stirea