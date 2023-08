Guvernul a prelungit, astazi, prin ordonanta de urgenta, perioada de realizare a programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor, pentru indeplinirea scopului acestora si a obligatiilor Romaniei in domeniu, informeaza Agerpres.Potrivit unui comunicat al Guvernului, scopul programelor multianuale prioritare este imbunatatirea infrastructurii de mediu in vederea indeplinirii angajamentelor asumate de Romania in cadrul negocierilor de aderare la UE. In prezent, Ministerul ... citeste toata stirea