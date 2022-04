Perla marinei militare rusesti a fost scufundata de ucraineni: Moskva, nava amiral a flotei rusesti din Marea Neagra, a fost lovita de rachete si s-a scufundat

Rusia a declarat ca principala sa nava de razboi din Marea Neagra s-a scufundat joi in urma unei explozii si a unui incendiu despre care Ucraina a sustinut ca a fost provocat de un atac cu rachete, dand o lovitura Moscovei in timp ce se pregatea pentru noi atacuri care ar putea determina rezultatul conflictului, scrie reuters.Nava Moskva, nava amiral a flotei rusesti din Marea Neagra, s-a scufundat in timp ce era remorcata in port pe o vreme furtunoasa, au declarat agentiile de presa rusesti, ... citeste toata stirea