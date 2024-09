Peste 40 de expozanti, producatori de branzeturi si de vinuri, vor fi prezenti in acest weekend la Revino Gourmet Show

In acest weekend, peste 50 de sortimente de branza premium romaneasca si peste 200 de vinuri autohtone si internationale sunt disponibile pentru degustare in centrul Bucurestiului la cea de-a treia editie a salonului gastronomic Revino Gourmet Show.Evenimentul va avea loc in perioada 5-6 octombrie 2024, la Hotelul Novotel, in centrul Bucurestiului, unde vizitatorii se vor intalni cu peste 40 de expozanti, producatori de branza premium romaneasca, producatori locali de vinuri, dar si ... citește toată știrea