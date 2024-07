Peste 940 milioane lei - bugetul CJ Ilfov pentru 2024

Reporter: Ce obiective de investitii aveti pentru anul in curs?Hubert Thuma: Potrivit Strategiei de Dezvoltare a Judetului Ilfov, exista o serie de obiective care sa contribuie la dezvoltarea comunitatii, ce au ca target segmentul educatiei, sanatatii protectiei mediului si infrastructurii moderne.Cele mai importante obiective, aflate in diferite stadii de implementare, sunt: Reabilitare, modernizare scoala Darasti-Ilfov, corp C2 si C3, judetul Ilfov; Construire ambulatoriu in oras Popesti ... citește toată știrea