PETRE DAEA:"Este de neconceput sa oprim cresterea porcilor in gospodariile populatiei"

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, afirma ca "este de neconceput sa oprim cresterea porcilor in gospodariile populatiei", "dat fiind faptul ca Romania nu se identifica decat cu ea insasi", informeaza news.ro.Ministrul e de parere ca, pe langa numarul mare de mistreti din Romania, un alt motiv pentru care virusul pestei porcine se extinde il constituie nerespectarea legii."Este de neconceput sa oprim cresterea porcilor in gospodariile populatiei. O spune un om cu experienta, cu analiza in