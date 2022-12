PETRE DAEA:"Fermierii vor primi, saptamana viitoare, despagubirile pentru calamitati"

Fermierii vor avea, saptamana viitoare, bani in cont, atat ca despagubire pentru calamitati, cat si pentru programul de tomate si usturoi, a afirmat, astazi, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, la deschiderea targului "Produse romanesti de Craciun in Bucuresti", organizat in curtea ministerului de resort, relateaza Agerpres."Saptamana viitoare, dragi fermieri, toti veti avea bani in cont, atat pentru calamitati, cat si pentru programul de tomate si usturoi. Cu alte ... citeste toata stirea