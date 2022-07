PETRE DAEA:"Responsabilitatea misiunii incredintate ma determina sa intru imediat in dispozitivul de lucru"

Noul ministru al Agriculturii, Petre Daea, a transmis astazi un mesaj fermierilor romani, dupa preluarea mandatului, anuntand ca va intra imediat "in dispozitivul de lucru", in asa fel incat obiectivele prevazute in programul de guvernare sa fie realizate la timp, informeaza Agerpres."Dragi fauritori de hrana ai tarii! Dragi romani! Prin profesie si daruire am fost, sunt si voi ramane alaturi de dumneavoastra! Participarea mea la elaborarea si negocierea programului de guvernare in cadrul ... citeste toata stirea