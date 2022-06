Philip Morris investeste 100 mil. dolari in perioada 2022-2023 in dezvoltarea capacitatilor de productie pentru produsele fara fum din Romania si pentru reducerea impactului asupra mediului

Producatorul de tigarete si produse de tutun incalzit Philip Morris va investi 100 mil. dolari in perioada 2022-2023 in dezvoltarea capacitatilor de productie pentru produsele fara fum din Romania si pentru reducerea impactului asupra mediului.Astfel, in perioada 2017-2023, investitia in produsele fara fum facuta de Philip Morris in Romania va ajunge la 600 milioane de dolari, dupa cum au transmis reprezentantii companiei pentru ZF."Fumatul este periculos si cauzeaza boli. Adevarul este ca ... citeste toata stirea