Societatile de asigurare autorizate si reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) au subscris in 2022 prime in suma de aproximativ 16,5 miliarde lei, in crestere cu circa 16% fata 2021. Daca adaugam si primele subscrise pe plan local de societatile autorizate in alte state membre UE, ale caror venituri insumeaza circa 1,9 miliarde de lei, piata asigurarilor din Romania totalizeaza 18,4 miliarde lei, avansul fata de 2021 fiind de 19%.Piata asigurarilor din Romania ramane ... citeste toata stirea