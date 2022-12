Piata asigurarilor a crescut cu 28% la 9 luni, la 13,4 miliarde de lei. Brokerii au intermediat 75% din primele subscrise

Societatile de asigurare si sucursalele prezente pe piata din Romania (FoE) au subscris, in primele 9 luni ale anului 2022, prime de aproximativ 13,4 miliarde lei, in crestere cu 28% fata de perioada similara din anul precedent, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara.Astfel, volumul subscrierilor pentru activitatea de asigurari generale s-a situat la 10,8 miliarde lei, in urcare cu 34% fata de perioada ianuarie - septembrie 2021, detinand o pondere de 81% din valoarea totala a ... citeste toata stirea