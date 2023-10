Societatile de asigurare autorizate si reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) au subscris in 2022 prime in suma de aproximativ 9,1 miliarde lei, in crestere cu aproape 4% fata iunie 2022. In primul semestru al anului 2022, piata asigurarilor a crescut cu aproape 37%, la 8,76 miliarde lei.Piata asigurarilor din Romania ramane orientata spre activitatea de asigurari generale, ce detine o pondere de 83% din totalul primelor subscrise de societatile de asigurare autorizate si ... citeste toata stirea