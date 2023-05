Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au atins in aprilie un volum de 9.865 unitati, in crestere cu 16.48% fata de aprilie 2022, arata datele Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM).In primele patru luni din 2023, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 46.831 unitati, in crestere cu 25% fata de perioada similara din 2022, respectiv 37.447 unitati.In ceea ce priveste autoturismele second hand inmatriculate pentru prima oara in Romania, volumul ... citeste toata stirea