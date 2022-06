Dezvoltatorii imobiliari sunt de parere ca pretul chiriilor va creste puternic in urmatoarea perioada. In spatele scumpirii sta accesul tot mai dificil la creditele ipotecare, scumpirea locuintelor dar si blocarea PUZ-urilor din zona centrala a Capitalei."Piata chiriilor va creste in continuare si sunt cateva motive clare pentru care pretul chiriilor va creste. Casele s-au scumpit. ... citeste toata stirea