Piata cladirilor de birouri de dimensiuni medii prinde avant: Bucur S.A. cumpara imobilul Dr. Felix 87 din Piata Victoriei, dupa achizitia cladirii CSDA Siriului din Aviatiei. Ieri Omer Susli anunta o alta tranzactie

Sursa: Ziarul Financiar
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 10:36
14 citiri
Piata tranzactiilor cu cladiri de birouri de dimensiuni mici si medii din Bucuresti creste, odata cu aparitia tot mai multor investitori locali activi. Compania Bucur S.A., listata la Bursa de Valori Bucuresti, a cumparat cladirea Dr. Felix 87 din zona Piata Victoriei de la fondul britanic First Property Group, intr-o tranzactie in care Colliers a actionat ca reprezentant exclusiv al vanzatorului.
Imobilul are 2.850 mp de spatii de birouri si este inchiriat integral companiei Vulpoi & Toader ...citește toată știrea

