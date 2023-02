Piata de capital din Turcia suspenda tranzactionarea dupa ce au fost sterse 35 mld. dolari din valoarea societatilor listate

Bursa de valori din Istanbul a oprit tranzactiile pentru prima oara in ultimii 24 de ani, in urma unui val de vanzari care a sters 35 de miliarde de dolari din valoarea de piata a companiilor incluse in indicele de referinta, potrivit Bloomberg. Reactiile investitorilor au venit in urma celor doua cutremure care au omorat pana miercuri dupa-amiaza aproximativ 10.000 de oameni."Bursa a decis sa suspende tranzactionarea pe pietele de actiuni, contracte futures si optiuni", a declarat miercuri ... citeste toata stirea