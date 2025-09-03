Editeaza

Piata de proximitate devine din ce in ce mai competitiva: Auchan atinge borna de 50 de magazine Simply in franciza, la doar un an de la lansarea conceptului

Sursa: Ziarul Financiar
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 10:36
Auchan Romania a deschis cel de-al 50-lea magazin in franciza sub brandul Simply by Auchan, un format de proximitate lansat in iunie 2024 si adresat antreprenorilor locali. Reteaua este prezenta deja in 14 judete si in Bucuresti, cu o cerere ridicata in special in Ilfov, unde functioneaza opt unitati.
Magazinele au suprafete intre 50 si 350 de metri patrati si ofera pana la 4.000 de articole, de la produse alimentare si marci proprii Auchan, la cosmetice si articole pentru casa si animale de ...citește toată știrea

