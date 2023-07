Piata imobiliara din Constanta primeste o gura de aer proaspat dupa investitii publice de aproximativ 2 miliarde de Euro in obiective precum modernizarea infrastructurii feroviere si de acces din portul Constanta si zona Midia, dragaje in Constanta, Midia si Mangalia si largirea gurii de acces in Midia, realizarea unor cheuri, modernizarea infrastructurii de distributie a energiei electrice, un nou terminal pentru aeroportul Mihail Kogalniceanu ce va creste capacitatea cu 50%, doua noi spitale ... citeste toata stirea