Pilonul II de pensii poate incheia 2022 pe minus in privinta randamentului, pentru prima data de la debutul sistemului

Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) se pot confrunta in acest an cu prima scadere anuala a valorii activului unitar net (VUAN) de la lansarea oficiala a sistemului, in luna mai 2008, principalul motiv fiind cresterea generalizata a ratelor dobanzilor, care a determinat reducerea preturilor titlurilor de stat aflate in portofoliile acestora, unde contribuie cu 3,75% din venitul brut lunar aproape opt milioane de participanti. Titlurile de stat au o pondere medie de peste 60% din ... citeste toata stirea