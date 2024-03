Piperea: "Ciolacu a tinut in sertar, sub cheie, legile pe care le-am scris in 2018-2019"

Proiectul de lege care vizeaza plafonarea dobanzilor la credite si care se afla acum in dezbatere in Parlament este o varianta "ciuntita" a initiativei scrise in urma cu cinci ani, sustine avocatul Gheorghe Piperea, care a elaborat textul legislativ, potrivit caruia actualul proiect se aplica doar IFN-urilor, nu si bancilor."Ciolacu a tinut in sertar, sub cheie, legile pe care le-am scris in 2018-2019. S-a trezit sa sustina acum plafonarea dobanzilor, ca e in buza campaniei electorale, dar e ... citește toată știrea