Plafonarea pretului energiei, tarifelor RCA si adaosului comercial la alimentele de baza, mentinuta in anul electoral 2024

Plafonarile pretului energiei, politelor RCA si adaosului comercial la alimentele de baza vor continua si in cursul acestui an, din cauza celor patru randuri de alegeri - europarlamentare, locale, parlamentare si prezidentiale, dar autoritatea de concurenta va urmarui ca masurile respective sa nu distorsioneze piata, a declarat, ieri, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, in cadrul conferintei anuale de presa in care a prezentat raportul de activitate a institutiei publice ... citește toată știrea