Plafonul european al pretului gazelor prinde greu contur

In urma reuniunii ministrilor energiei de miercuri s-a decis, deocamdata, doar achizitionarea de gaze in comun, pentru a se evita concurenta intre tarile membre, si a revenit tema rationalizarii, pentru nu avea sincope in timpul iernii.Astfel, Comisia Europeana va stabili un nou pachet de masuri din 18 octombrie, pentru a usura impactul crizei energetice, printre care figureaza achizitionarea in comun de gaze pana in 2023. Potrivit Politico, comisarul pentru energie, Kadri Simson, a declarat