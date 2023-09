eMAG Retail, compania care opereaza platforma Freshful de livrari de produse alimentare la domiciliu, anuntata in premiera de Profit.ro, si-a majorat capitalul social cu 30 milioane lei, la 150 milioane lei, prin aport in numerar al Dante International, administratorul eMAG, cel mai mare jucator local retailer online.Actiunile emise, in numar de 1,5 milioane, au fost subscrise de Dante International cu 50 milioane lei, reprezentand valoarea nominala a acestora, si prima de emisiune de 20 ... citeste toata stirea