PMP solicita actualului Guvern ca principalul obiectiv al PNRR sa fie indeplinirea criteriilor de aderare a Romaniei la zona euro

PMP solicita actualului Guvern ca principalul obiectiv privind implementarea PNRR sa fie indeplinirea criteriilor de aderare a Romaniei la zona euro, informeaza news.ro."Atragem atentia Guvernului ca Romania, in ultimii ani, s-a indepartat tot mai mult de criterile de aderare la zona euro comparativ cu Bulgaria, care in luna iulie a anului trecut a fost admisa, impreuna cu Croatia, in anticamera euro si va adera la moneda unica incepand cu 1 ianuarie 2024", a explicat presedintele partidului, ... citeste toata stirea