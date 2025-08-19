Editeaza

PNRR: PSD sustine eliminarea proiectelor fara contracte de finantare

Sursa: Bursa
Marti, 19 August 2025, ora 05:38
10 citiri
Proiectul de ordonanta de urgenta prin care ar putea fi suspendate anumite finantari din PNRR trebuie discutat serios in cadrul coalitiei de guvernare, chiar daca PSD sustine pierderea fondurilor pentru proiectele din PNRR care nu au contracte semnate pana acum, a declarat ieri, dupa sedinta Biroului Politic National, Sorin Grindeanu, presedintele interimar al social-democratilor.
Liderul PSD a subliniat ca perioada de patru ani oferita pentru semnarea finantarii pentru proiectele din PNRR a ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bucuresti
FT: Bitcoin creste pana la un nivel record, investitorii in criptografie pariind pe victoria lui Trump
NBC News: Prima persoana transgender aleasa in Congresul SUA
Trump castiga in Iowa
George Simion: "Romania nu poate supravietui fara fermierii sai"
Siegfried Muresan: "Prin victoria Maiei Sandu, Republica Moldova devine mai puternica in drumul sau spre Uniunea Europeana"
Marcel Ciolacu: "Institutia Prezidentiala nu trebuie sa solicite o locuinta de protocol pentru presedinte"
Cele mai citite stiri
Vremea in Romania: Temperaturi apropiate de normal pana la mijlocul lunii septembrie
Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) prognozeaza pentru perioada 18 august - 15 septembrie ...
Reforma si reorganizarea anuntata de guvernul Bolojan in Pachetul 2 incepe cu noi cresteri de taxe: Creste impozitul pe veniturile de pe burse, creste CASS la activitatile independente, se modifica regimului fiscal al sumelor obtinute din chirii si cazari
Guvernul Bolojan a publicat joi noapte proiectul de lege si nota de fundamentare privind taxele si ...
Nicusor Dan: "Ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui la oferirea unor garantii de securitate pentru Ucraina"
Presedintele Nicusor Dan a transmis, duminica, dupa participarea la videoconferinta Coalitiei de ...
ActualitateBusinessSportLife Show