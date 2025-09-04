Editeaza

PNRR, resetat radical: 100 de jaloane sterse, miliarde directionate spre autostrazi si spitale

Sursa: Bursa
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 05:40
10 citiri
Guvernul a propus oficialilor de la Bruxelles eliminarea a peste 100 de tinte si jaloane din Planul National de Redresare si Rezilienta si prioritizarea finantarii pentru mai multe proiecte de infrastuctura de transport rutier si feroviar si a proiectelor privind realizarea unor spitale, a anuntat, ieri, in cadrul unei conferinte de presa, Dragos Pislaru, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene. Oficialul a precizat ca propunerea guvernului Bolojan urmeaza sa fie aprobata de ECOFIN in ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bucuresti
FT: Bitcoin creste pana la un nivel record, investitorii in criptografie pariind pe victoria lui Trump
NBC News: Prima persoana transgender aleasa in Congresul SUA
Trump castiga in Iowa
George Simion: "Romania nu poate supravietui fara fermierii sai"
Siegfried Muresan: "Prin victoria Maiei Sandu, Republica Moldova devine mai puternica in drumul sau spre Uniunea Europeana"
Marcel Ciolacu: "Institutia Prezidentiala nu trebuie sa solicite o locuinta de protocol pentru presedinte"
Cele mai citite stiri
Noua sedinta a coalitiei, luni, de la ora 12.00
O noua sedinta a coalitiei va avea loc, luni, pentru a fi agveate amendamente la pachetul pentru ...
Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in vizita in Romania. Vizita presedintei Comisiei Europene este prima vizita oficiala pentru Romania de anul acesta
a(Trade Mark) Ursula von der Leyen viziteaza cele sapte state membre UE care au frontiere comune cu ...
Guvernul a aprobat pachetul 2 de masuri fiscale: schimbari la capitalul social pentru companii, noi reguli de impozitare a cladirilor, masinilor si la baza de calcul CASS pentru activitati independente
a(Trade Mark) Pachetul 2 a fost revizuit si impartit in sase proiecte, vizand atat fiscalitatea, cat ...
ActualitateBusinessSportLife Show