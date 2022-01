Politistii trebuie sa verifice masca. Europol: Vom avea al doilea job: croitor filator

Sindicalistii de la Europol spun ca politistii vor avea, de sambata, un al doilea job: croitor-filator sau specialist in microfibre, pentru ca vor trebui sa verifice tipul mastii purtat de romani. Postarea amuzanta a devenit virala."Politistii vor avea un al doilea job: croitor-filator si specialist in microfibre. Incepand de maine (sambata - n.r.), odata cu intrarea in vigoare a noii Hotarari de Guvern prin care politistii vor trebui sa verifice tipul si calitatea mastilor de protectie ... citeste toata stirea