Portofoliul Allianz-Esiriac de polite pentru locuinte a crescut cu 35%. "Ne asteptam sa creasca in continuare, pe masura ce oamenii inteleg."

Allianz-Esiriac Asigurari a vandut anul trecut peste 316.400 de polite facultative pentru locuinta, cu 35% mai mult fata de 2021, a transmis compania pentru Profit.ro."Ne asteptam ca numarul politelor facultative pentru locuinta sa creasca in continuare in portofoliul Allianz-Esiriac, pe masura ce oamenii inteleg ca asigurarile sunt o solutie la indemana oricui si ca sunt utile in mult mai multe situatii decat ne-am imagina. Asigurarea facultativa pentru locuinta poate fi de ajutor si in caz ... citeste toata stirea