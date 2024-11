Posta Romana reactioneaza la mesajul conform caruia va inchide toate oficiile postale

Posta Romana reactioneaza la declaratiile atribuite directorului general, conform caruia planul este ca, in urmatorii ani, sa inchida toate oficiile postale pe care le detine, iar spatiile sa fie inchiriate, precizand ca NU ia in considerare reducerea prezentei sale in tara.Ieri, Valentin Stefan, directorul general al companiei, a fost citat de Economicaspunand ca Posta Romana vrea ca in urmatorii ani sa inchida toate oficiile postale pe care le detine, spatiile urmand sa fie ... citește toată știrea